Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal

Le CF Montréal a mis la main vendredi sur le milieu de terrain Matko Miljevic en lui accordant un contrat de trois ans et demi, entente comprenant aussi une année d’option en 2025.

Miljevic, 20 ans, a effectué un court passage avec l’Académie de Boca Juniors. Il a évolué toute sa carrière avec Argentinos Juniors depuis 2011, réalisant ses débuts avec la première équipe du club de Buenos Aires en 2018.

«Je suis très content qu’il ait choisi notre projet, surtout que plusieurs clubs en Major League Soccer souhaitaient aussi faire son acquisition, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. C’est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs positions offensives. On lui souhaite la bienvenue avec nous.»

Le natif de Miami, en Floride, n’est pas considéré comme un joueur étranger au sein de l’effectif montréalais, car il possède la double citoyenneté argentine et américaine.

Sur la scène internationale, Miljevic a joué pour la sélection américaine U16 et U20, mais aussi argentine U18 et U20. Plus récemment, en janvier 2020, il a été sélectionné par l’équipe de moins de 20 ans des États-Unis pour deux matchs amicaux contre le Mexique.