CF Montréal: attaquant recherché

Le CF Montréal a obtenu, mercredi, un bon point sur la route dans un match où il a offert une performance correcte. Toutefois, il n’a pas été en mesure de se démarquer malgré le fait que le FC Cincinnati représentait un adversaire prenable.

Les jambes semblaient lourdes, la température était très humide et plusieurs des joueurs avaient joué le samedi précédant. Donc, s’en sortir avec un point est respectable, même contre un rival qui n’avait et n’a toujours pas gagné à domicile cette saison. Notons qu’ils ont mis fin à une série de 4 défaites consécutives à l’extérieur.

Outre le point au classement, il faut également souligner que le onze montréalais a réalisé un premier jeu blanc à ses neuf derniers matchs, remontant au 3 juillet contre l’Inter Miami. Cela pourrait lui faire du bien, étant donné que la défensive avait perdu des plumes comparativement au début de la saison, où elle était la vedette.

Maintenant, l’offensive. Avec Mason Toye à l’écart du jeu et Romell Quioto toujours sur la touche, même s’il devrait revenir au jeu prochainement, le CF Montréal a besoin d’un buteur. Sunusi Ibrahim, qui est jeune et a beaucoup de potentiel, a obtenu du temps de jeu en tant qu’attaquant de pointe, mais ce n’est pas tout à fait sa nature.

Ainsi, le Norvégien Bjorn Johnsen doit saisir l’opportunité qui s’offre à lui. En aura-t-il la chance?

J’aurais peut-être une solution alternative pour tenter de régler ce problème d’attaquant de pointe. Pourquoi ne pas mettre uniquement des milieux de terrain et de jouer avec un faux #9? Aligner Mihailovic, Torres et Choinière, des joueurs dynamiques et mobiles. Le club a une pénurie d’attaquants et ceux qu’elle possède ne sont pas en confiance. Il pourrait s’agir d’une tactique surprenante avec des joueurs qui sont en confiance, et ce, même sans véritable attaquant de pointe.

Certaines grandes équipes ont déjà employé cette avenue, notamment les formations du réputé Pep Guardiola.

Attention à la transition

Si le CF Montréal tente de jouer un style avec plus de vitesse en attaque, notamment avec des latéraux positionnés plus haut sur le terrain, ceci engendre beaucoup d’espaces à couvrir. Ainsi, la défense est plus sollicitée qu’à l’habitude et on voit qu’il y a plus de pression en raison des nombreux cartons, notamment écopés par Kiki Struna contre les Red Bulls et par Rudy Camacho.

Les défenseurs centraux sont trop souvent exposés à des un contre un ou deux contre deux. Ce n’est pas facile et il faudra des ajustements pour retourner aux bonnes assises défensives du début de la saison. Il faut éviter que les défenseurs soient seuls contre des joueurs percutants, car bientôt les affrontements seront contre les Nani, Bou, Mukhtar, Leal, Pozuelo, Zelarayan.

Mon ancien coéquipier Alessandro Nesta disait toujours que tu as beau être le meilleur défenseur du monde, si tu es toujours à un contre un, tu perdras des duels. Et ça, ça arrive beaucoup trop souvent.

Un nouveau venu

Le CF Montréal vient tout juste de faire l’acquisition d’un nouveau jeune joueur de 20 ans Matko Miljevic. Il est peu connu à Montréal, mais il rentre dans la lignée de ce que tente d’accomplir Olivier Renard.

Le jeune milieu de terrain qui a évolué en Argentine est très versatile pouvant évoluer comme milieu offensif ou ailier. Ainsi, il pourrait épauler comme milieu offensif avec Djordje Mikhailovic et Joaquin Torres vu le dispositif tactique de Wilfried Nancy présentement. Mihailovic et Victor Wanyama sont des valeurs sûres et Miljevic pourrait peut-être remplir la chaise de troisième milieu de terrain, chaise qui a été occupée notamment par Emanuel Maciel, Samuel Piette et Ahmed Hamdi. Peut-être reculé le numéro 8 d’un cran sur le terrain et être au commande du jeu montréalais?

Note sur l'attaque, il y avait un certain Kei Kamara, avec ses 130 buts en MLS, qui était sans contrat tout récemment. J'aurais été curieux de voir...

Suivons la progression de cette jeune équipe en quête d’une place en série éliminatoires.