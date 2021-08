Nikita Zadorov s'entend avec sa nouvelle équipe

Le défenseur Nikita Zadorov a signé un contrat d’un an et de 3,75 millions $ avec les Flames de Calgary, vendredi, évitant ainsi le processus d’arbitrage salarial.

Le Moscovite devait présenter ses arguments le 26 août.

Acquis des Blackhawks de Chicago le 28 juillet, Zadorov était l’un des 17 joueurs autonomes avec compensation ayant décidé de confier le dossier à un arbitre. La saison passée, il a récolté un but et sept mentions d’aide en 55 matchs, tout en maintenant un différentiel de +1. L’ancien des Sabres de Buffalo et de l’Avalanche du Colorado revendique 83 points en 411 rencontres en carrière.

L’arrière des Flyers de Philadelphie Travis Sanheim est le seul hockeyeur de la Ligue nationale de hockey devant se soumettre au processus d’arbitrage salarial. Sans entente d’ici là, il participera à une audience le 26 août.