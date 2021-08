Les Reds et les Cubs iront dans le champ de maïs

Le baseball majeur a officialisé les nombreuses rumeurs circulant au sujet des deux équipes qui participeront au match «Field of Dreams» en 2022, vendredi, en nommant les Cubs de Chicago et les Reds de Cincinnati comme les deux formations qui iront en Iowa.

Le duel aura lieu le 11 août, à Dyersville, là où a été tourné le film portant le même nom que le terrain. Il s’agira de la première rencontre d’une série de trois entre les deux équipes, qui complèteront les deux autres matchs au domicile régulier de l’équipe qui évolue en Ohio.

«Les Reds de Cincinnati sont excités de faire partie du duel "Field of Dreams" du baseball majeur en 2022, a mentionné le président de l’équipe Phil Castellini, au site MLB.com. À la suite de la superbe présentation de la première édition, entre les Yankees [de New York] et les White Sox [de Chicago], ce sera un honneur de représenter [les Reds] en tant qu’équipe locale l’année prochaine.»

«Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour cette deuxième édition, a ajouté le président des Cubs Crane Kenney. En raison de notre affiliation aux Cubs d’Iowa et du fait que l’État de l’Iowa se trouve dans notre territoire de télédiffusion, nous avons plusieurs partisans en Iowa. Nous avons hâte de jouer devant nos partisans là-bas et d’accroître le succès de la première édition.»

Cette première édition, disputée le 12 août, s’est terminée avec un pointage de 9 à 8 à la faveur des White Sox, grâce à un circuit victorieux de Tim Anderson en fin de neuvième manche. Ce duel avait attiré 5,9 millions de téléspectateurs.