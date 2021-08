Si jamais les Red Sox de Boston ne sont pas en mesure de se qualifier pour les éliminatoires du baseball majeur, l’état-major du club en prendra l’entière responsabilité.

C’est ce qu’a déclaré le directeur général Brian O’Halloran jeudi, lors de son passage à l’émission radiophonique «The Greg Hill Show».

«Premièrement, espérons que cela ne se produise pas. Mais si cela arrive, ce sera de notre faute, a affirmé le DG. Ce sera la faute de l’état-major. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, les bons ou mauvais résultats, nous avons obtenu l’opportunité de faire le boulot. Nous avons le plein soutien de nos propriétaires. Nous n’avons aucune excuse.»

En date du 30 juillet, les Red Sox occupaient le premier échelon de la section Est de la Ligue américaine. Avant les affrontements de vendredi, le club avait six matchs et demi de retard sur les Rays de Tampa Bay, qui sont maintenant l’équipe au sommet de cette division. Les Sox ont aussi un demi-match de retard sur les Athletics d’Oakland et la dernière place donnant accès aux éliminatoires comme meilleur deuxième.

«Si nous ne sommes pas des séries, ce sera très décevant, a ajouté O’Halloran. Nous pensons que nous avons une bonne équipe. Nous nous sommes mis dans une position où nous avons la chance d’être des éliminatoires et c’est encore le cas présentement.»

«Nous étions dans un meilleur endroit lors de la date limite des transactions, mais nous sommes toujours en bonne position. Nous nous attendons à compétitionner et nous croisons les doigts.»