RSEQ: un début de saison attendu

La saison de football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec s’amorcera dans un peu plus d’une semaine après une longue pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus.

En effet, la saison 2020 avait été annulée au grand dam de tous les étudiants-athlètes. Cependant, ils pourront fouler le terrain à nouveau à partir du 28 août prochain alors que les Carabins de l’Université de Montréal rendront visite au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

La rencontre sera d’ailleurs présenté à TVA Sports, à 14h.

Actuellement, les joueurs sont en plein camp d’entraînement pour se préparer à la saison qui s’amorcera ainsi sous peu.

«Comme notre entraîneur-chef l’a affirmé, c’est un peu comme Noël à l’avance, a souligné le receveur éloigné du Rouge et Or de l’Université Laval Jonathan Breton-Robert, jeudi matin, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de LCN. On s’était fait des plans, on espérait aller sur le terrain le plus rapidement possible. Dès que le camp a débuté, on était tous excités, donc il y avait beaucoup d’énergie sur le terrain. Les joueurs, les entraîneurs, on était vraiment contents de fouler le terrain à nouveau.»

Breton-Robert, qui a un frère jumeau, Vincent, jouant également avec le Rouge et Or, devait disputer sa dernière saison universitaire en 2020. Toutefois, en raison de l’annulation de la saison, une règle spéciale a été mise en place pour permettre aux joueurs de dernière année en 2020 de prendra part à la campagne 2021.

«L’incertitude a plané toute l’année, a affirmé Breton-Robert, qui amorcera sa saison le 29 août contre les Redbirds de l'Université McGill. Mais pour nous, ce n’était pas une option. On avait mal terminé en 2019 avec une défaite à la Coupe Dunsmore. C’était juste naturel pour nous de continuer notre parcours universitaire pour terminer de la bonne manière.»

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.