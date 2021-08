Racisme: l’analyste des Tigers est suspendu

L’ex-artilleur du baseball majeur Jack Morris a offert ses excuses au public pour avoir parlé du joueur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani avec un accent asiatique durant la diffusion d’un match contre les Tigers de Detroit, mardi soir, quelques heures avant d’être suspendu indéfiniment.

Tel que rapporté par le réseau Sportsnet, le descripteur des rencontres des Tigers, Matt Shepard, a demandé à l’analyste Morris comment les Tigers devaient maîtriser une situation de jeu au moment où Ohtani se trouvait au cercle d’attente en sixième manche. Il a répondu avec un fort accent qu’ils devaient être «très, très prudents».

Lorsque le Japonais est revenu au bâton à la neuvième reprise, Morris a voulu rectifier le tir. «Bien, tout le monde, Shohei Ohtani se présente à la plaque et ceci a été porté à mon attention. Je veux sincèrement m’excuser si j’ai offensé autrui, particulièrement la communauté asiatique, avec ce que j’ai dit sur la manière de lancer et l’importance de la prudence contre Shohei Ohtani. Je ne voulais pas émettre des paroles vexatoires et je m’excuse si je l’ai fait. Je respecte certainement ce gars-là et je ne blâme pas un artilleur qui lui accorde un but sur balles.»

Formation

Ces mots n’ont pas suffi aux yeux de la chaîne Bally Sports Detroit, qui a pris la décision de suspendre son analyste, mercredi.

«Bally Sports Detroit est extrêmement déçue des remarques de l’analyste Jack Morris pendant le match des Tigers [mardi]. Jack a été suspendu indéfiniment de l’équipe de diffusion et suivra une formation pour comprendre l’impact de ses commentaires et comment il peut avoir une influence positive dans une communauté cosmopolite. Nous n’avons aucune tolérance pour la discrimination et nous nous excusons profondément pour ses remarques désobligeantes.»

Morris travaille dans les médias depuis sa retraite du baseball professionnel en 1995. Ayant totalisé 254 victoires en 18 ans dans les grandes ligues, il a remporté deux fois la Série mondiale avec les Blue Jays de Toronto en 1992 et 1993.