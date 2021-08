Les deux priorités de David Poile

Maintenant que la formation pour la prochaine saison est somme toute en place, le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, a ciblé ses prochains dossiers prioritaires: s’entendre à long terme avec Mattias Ekholm et Filip Forsberg.

Les deux hommes deviendront en effet joueurs autonomes sans compensation au terme de la campagne 2021-2022. Ekholm terminera un contrat de six ans et de 22,5 millions $, tandis que l’attaquant conclura un pacte de la même durée et d’une valeur de 36 millions $.

Les équipes peuvent, depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale au mois de juillet, prolonger le contrat des athlètes qui en sont à leur dernière année. Ainsi, le canal de communication est déjà ouvert avec Ekholm et la discussion devrait commencer avant le camp d’entraînement avec Forsberg.

«Nous allons contacter Filip Forsberg et son clan peu avant le camp pour obtenir en quelque sorte une idée du terrain en ce moment», a dit Poile selon le site officiel de l’équipe, ajoutant que ces deux joueurs étaient «les deux prochaines priorités».

Convaincre

Pour convaincre les deux piliers de la formation, Poile devra les convaincre du plan en place. En effet, plusieurs vétérans ont quitté le navire : Viktor Arvidsson (Kings de Los Angeles) et Ryan Ellis (Flyers de Philadelphie) ont notamment été échangés.

Ils seront notamment remplacés dans la formation par des joueurs plus jeunes, dont le défenseur Philippe Myers et l’attaquant Cody Glass. Poile avait d’ailleurs fait part de son intention de laisser plus de place aux jeunes à l’avenir, plus tôt cet été.

«C'est une partie très importante de la conversation. Ils doivent croire en l'organisation et en ce que nous faisons et où nous allons, a expliqué Poile. J'ai certainement eu des entretiens avec les deux à la fin de l'année un peu à ce sujet, mais je pense que lorsque les négociations vont commencer, la discussion sera plus sérieuse.»

«Je vais donner mes points de vue et ma vision, mais j'ai certainement besoin de voir comment ils se voient s'intégrer, car ils doivent être nos meilleurs joueurs. Ils doivent être des leaders pour nous et donc, ils doivent être totalement convaincus ou ça ne fonctionnera pas. Ce seront des discussions importantes qui, espérons-le, mèneront à de futurs contrats avec nous.»