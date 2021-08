CF Montréal: éviter un match de fou

La dernière fois que le CF Montréal et le FC Cincinnati se sont affrontés, on a eu droit à un véritable rodéo dans le premier match de l’année disputé au Stade Saputo, le 17 juillet.

Montréal l’avait emporté 5 à 4 dans une rencontre complètement folle durant laquelle les favoris de la foule avaient comblé deux fois des retards de deux buts pour ensuite voir Ahmed Hamdi marquer le but vainqueur à la 87e minute. Il avait aussi créé l’égalité 13 minutes plus tôt.

Il va sans dire que les joueurs montréalais souhaitent un duel un peu différent mercredi soir à Cincinnati.

«J’espère qu’on aura une partie un peu plus normale où l’on pourra avoir plus de contrôle sur le match, ce qui est le plus important», a noté Joaquin Torres, mardi.

Accorder moins de buts

En tant que défenseur, Rudy Camacho espère surtout que l’équipe se montera plus opaque qu’il y a un mois.

«J’espère qu’on prendra moins de buts. C’est un match dont on n’était pas contents à la fin, même si on avait gagné.»

Celui qui est le général de la brigade défensive cette saison reconnaît que le onze montréalais n’était pas à son meilleur défensivement

«J’aimerais bien qu’on trouve une stabilité défensive et qu’on continue à marquer des buts. On était dans une séquence où on commettait pas mal d’erreurs qui venaient mettre le bazar dans le match.»

Cette victoire de 5 à 4 était la première de l’histoire de la formation québécoise contre l’équipe de l’Ohio, qui est une véritable bête noire pour Montréal.

Et le pire dans tout ça, c’est que c’est une énigme pour Wilfried Nancy, qui ne parvient pas à expliquer pourquoi son club en arrache autant face à Cincy.

«Sincèrement, je ne sais pas pourquoi cette équipe nous donne autant de mal. C’est peut-être une coïncidence.

«Ce que je sais, c’est qu’ils [les joueurs de Cincinnati] progressent bien depuis la dernière fois qu’on les a affrontés. Ils posent beaucoup plus de problèmes à l’adversaire.»

Amélioration

Cincinnati flirte à nouveau avec les bas-fonds du classement de la Major League Soccer (MLS), devançant seulement le Toronto FC, qui connaît un pitoyable début de saison.

La troupe de Jaap Stam occupe le 13e rang dans l’Association de l’Est et n’a pas gagné à ses huit dernières rencontres.

Ce que cette statistique ne dit pas, c’est que Cincinnati n’a subi que deux revers au cours de cette séquence qui a été ponctuée de six verdicts nuls.

On pourrait donc aussi dire que Cincy vient de disputer trois matchs sans défaite, ayant annulé contre D.C. United, les Red Bulls de New York et Orlando.

Ne pas les prendre à la légère

Vous pouvez être sûr que personne chez le CF Montréal ne perçoit Cincinnati comme un adversaire facile. Après tout, les hommes de Nancy n’ont qu’une seule victoire à leurs six derniers duels.

«On ne prend personne à la légère, a assuré Camacho. On a aussi joué contre Miami qui n’avait pas gagné depuis longtemps et on a fait une contre-performance.»

Montréal n’a donc pas l’intention de laisser Cincinnati s’amuser devant ses partisans.

Mais l’équipe québécoise en sera au deuxième match d’une série de trois en une semaine. L’entraîneur-chef pourrait aussi choisir de faire une rotation afin de garder de bons éléments frais pour la rencontre à Philadelphie samedi.

Il y aura assurément des absents, dont le gardien James Pantemis, toujours à l’écart en raison du protocole de la COVID-19.

Mason Toye sera aussi absent, lui qui a subi une blessure à l’épaule samedi. Également blessés, Romell Quioto et Lassi Lappalainen n’y seront pas.

L’adversaire en 5 points

Zéro en huit

Le FC Cincinnati connaît une séquence difficile de huit matchs sans victoire. Mais l’équipe de l’Ohio n’a subi que deux revers pendant cette période, obtenant six verdicts nuls, ce qui n’est pas si mal.

C’est déjà mieux

Cincinnati accorde peut-être beaucoup de buts (30), mais l’attaque se porte bien mieux que l’an passé. En 17 rencontres, l’équipe a marqué 18 filets alors qu’en 2020, Cincy n’en avait inscrit que 12 en 23 matchs.

À l’aise rapidement

Pour une raison qu’on ignore, Cincinnati est à l’aise contre Montréal et tôt dans le match en plus. Depuis son accession à la MLS, l’équipe a marqué à 13 reprises dans le premier quart d’heure de jeu, dont quatre fois contre Montréal.

Muselé sept fois

Pas facile de gagner des matchs quand on a été blanchi à sept occasions depuis le début de la saison. C’est donc dire que Cincinnati n’a marqué que dans 10 de ses 17 parties cette année. On comprend mieux pourquoi cette équipe n’a que trois victoires.

Blanchi à la maison

Lueur d’espoir pour le CF Montréal: Cincy n’est pas très bon à domicile, comme en témoigne sa fiche d’aucune victoire, trois défaites et quatre matchs nuls. La formation de l’Ohio n’a marqué que six buts à la maison contre 12 à l’étranger.