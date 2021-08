L’histoire ne doit pas se répéter pour le CF Montréal

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le CF Montréal, qui ne semble pas en mesure de préserver une avance et d’amasser trois points au classement.

Au cœur d’une séquence de cinq duels sans victoire, la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a été en mesure d’inscrire le premier filet dans chacune des trois dernières rencontres, mais son adversaire a toujours été en mesure de combler son retard.

Voyez le match de ce soir entre le CF Montréal et les Red Bulls de New York dès 19h15 à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct.

«On fait souvent les mêmes matchs, où on a des occasions qui sont très nettes et on a du mal à les concrétiser, a indiqué Nancy en conférence de presse, jeudi. On va rencontrer une équipe qui aime bien presser, qui est très bonne dans ça. Donc, on a préparé quelque chose pour contourner ça et pour avoir le plus d’opportunités de marquer ces buts-là.»

«Nous travaillons fort. Nous savons ce que nous devons faire pour retrouver le chemin de la victoire, mais ce n’est pas quelque chose de simple, a ajouté Victor Wanyama. Nous devons nous serrer les coudes.»

Contre les Red Bulls de New York, ce soir au Stade Saputo, les joueurs du CF Montréal n’ont pas seulement l’intention de marquer le premier but, mais aussi de sceller l’issue du match rapidement en profitant du plus grand nombre d’occasions de marquer possible.

«Nous devons être plus opportunistes, a dit Wanyama. Nous devons punir notre adversaire quand on obtient des chances. Si nous pouvons profiter de nos chances, nous allons pouvoir mettre le match hors de portée rapidement. Si nous ne profitons pas de nos chances, ce sera difficile. Ce sera donc important de se créer des opportunités et de les concrétiser.»

Le CF Montréal, huitième au classement de l’Association de l’Est avec 23 points en 18 matchs, devra redoubler de prudence, puisque les Red Bulls suivent directement, avec un retard de quatre points.

Un deuxième départ pour Breza?

Pour un deuxième match de suite, tout indique que l’équipe montréalaise pourrait devoir se fier au gardien Sebastian Breza.

Le Québécois a joué son premier match en Major League Soccer dimanche, contre le D.C. United, tandis que le gardien James Pantemis avait vu son nom apparaître sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19 quelques heures seulement avant le coup de sifflet initial.

«Pour l’instant, il n’y a pas de retour potentiel, comme il y a le protocole mis en place, a indiqué Nancy au sujet de Pantemis. L’essentiel, c’est qu’il se porte très bien.»

Dans le cas de Clément Diop, le portier est «en avance sur son temps de passage», mais n’est pas encore «opérationnel».