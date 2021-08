Saros et Fiala évitent l'arbitrage

Les médiateurs qui devaient entendre les cas d’arbitrage dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n’auront pas beaucoup de travail d’ici la fin du mois, le gardien des Predators de Nashville Juuse Saros et l’attaquant du Wild du Minnesota Kevin Fiala étant les derniers à s’entendre avec leur équipe.

C’est ce que le réseau Sportsnet a révélé, dimanche. Fiala aurait accepté un pacte d’une saison et de 5,1 millions $, tandis que Saros a obtenu un pacte de quatre ans et de 20 millions $. Les deux hommes devaient passer devant l’arbitre mardi et mercredi, respectivement.

Fiala a inscrit 20 buts et totalisé 40 points en 50 parties en 2020-2021. En carrière, il a amassé 91 filets et 198 points en 337 rencontres.

Saros, pour sa part, a connu la meilleure saison de sa carrière cette année, conservant une fiche de 21-11-1, une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,927. Il a d’ailleurs terminé au sixième rang du scrutin pour le trophée Vézina.

Le Finlandais de 26 ans a disputé 155 rencontres en carrière dans la Ligue nationale depuis 2015, toutes avec le club du Tennessee. Il a été un choix de quatrième tour au repêchage de 2013.

Selon le site Cap Friendly, seuls Dennis Gilbert (Avalanche du Colorado), Travis Sanheim (Flyers de Philadelphie) et Nikita Zadorov (Flames de Calgary) sont encore sans contrat au sein du processus d’arbitrage.