Mathieu Joseph: profiter de la coupe Stanley pour les bonnes raisons

C’est maintenant au tour de l’attaquant québécois Mathieu Joseph du Lightning de Tampa Bay de savourer la plus récente conquête de la coupe Stanley, elle qui est de passage à Montréal.

Chaque récipiendaire est libre d’en faire ce qu’il veut et Joseph a choisi de joindre l’utile à l’agréable en s’adressant aux jeunes de Montréal-Nord, lui qui profitera de chaque seconde des 24 prochaines heures en compagnie du précieux trophée.

«C’est bien d’avoir la coupe Stanley avec moi, mais le but de ma journée aujourd’hui est d’avoir un impact positif sur les jeunes. Ça, c’est encore plus important», a-t-il sagement expliqué de passage à Salut bonjour week-end.

«L’éthique de travail peut nous mener loin dans la vie.»

Le trophée se promènera avec l’athlète de 24 ans tout au long de la journée.

«Je suis vraiment excité! J’ai hâte de manger de la poutine dans la coupe Stanley», a-t-il révélé sourire aux lèvres.

Il s’agit d’une deuxième conquête en autant d’années pour Joseph et le Lightning, mais cette fois contre les Canadiens de Montréal. Un scénario quasi hollywoodien pour l’ancien choix de 4e tour, 120e au total des «Bolts», en 2015.

«C’est encore plus spécial. Je suis un gars de Montréal. Mon rêve était de jouer pour les Canadiens quand j’étais jeune et de les affronter en finale, ça va seulement arriver une fois. D’avoir pu le faire ici devant famille et amis, c’était un très beau moment!»

