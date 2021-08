La carrière de Clint Frazier en péril

Le gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, a indiqué que la carrière du voltigeur Clint Frazier était en péril.

Dimanche, l’athlète de 26 ans a été retiré d’un affrontement des ligues mineures en raison d’un problème avec sa vision. Frazier a amorcé un séjour de conditionnement au niveau AA la semaine dernière, après avoir été tenu à l’écart pendant six semaines, et ce, après avoir souffert d’étourdissements et de symptômes de vertige.

«On verra», a répondu Boone lorsqu’un journaliste lui a demandé si son joueur renouerait avec l’action un jour, lundi, lors d’une conférence de presse tenue en marge d’un affrontement contre les Angels de Los Angeles.

«Il a été évalué par beaucoup de spécialistes et a subi plusieurs tests, a poursuivi le gérant. Nous allons continuer de lui offrir notre support. Il semble y avoir un motif présentement. Il se sent bien aujourd’hui [lundi]. On verra.»

Frazier a un historique de problème de santé en lien avec sa tête. En 2018, il avait raté l’entièreté de la campagne en raison de symptômes persistants de commotion cérébrale.