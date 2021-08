Eugenie Bouchard espère un retour en début 2022

La joueuse de tennis Eugenie Bouchard n'a pas participé, sur le terrain, à l'Omnium Banque Nationale de Montréal en raison d'une blessure. Toutefois, la Québécoise ne reste pas inactive pour autant.

Celle qui a atteint la finale de Wimbledon en 2014 a été analyste pour Tennis Channel lors des tournois de Washington et de San Jose, récemment, avant d'occuper le même rôle pour la même station ainsi que la chaîne Sportsnet lors de l'Omnium Banque Nationale.

Actuellement, Bouchard est au repos forcé en raison d'une opération chirurgicale à une épaule subie il y a deux mois et demi et prévoit revenir au jeu au début de l'année 2022.

«Je suis en plein dans le processus de rééducation [...] et ça va me prendre un mois avant de pouvoir retourner sur le terrain, a souligné Bouchard, lundi, lors d'un événement promotionnel pour la compagnie canadienne d'aviation Flair Airlines. Après, les entraînements devront être très courts et ça va me prendre quelques mois avant de retrouver ma vitesse normale.

«[...] J'espère jouer des tournois en début d'année, je ne sais pas exactement quand, ça va dépendre de comment ça va aller.»

Toutefois, «Genie» a indiqué que revenir au jeu aux Internationaux d'Australie, au mois de janvier, serait «un objectif agressif».

Dans un autre ordre d'idée, la Québécois a également abordé le sujet de la santé mentale dans le sport.

«Je pense que ça fait longtemps que les athlètes savent que c'est quelque chose d'important, mais on ne pouvait pas en parler, a réagi Bouchard. Quand j'ai fait des bons résultats en 2014, en 2015, c'était difficile pour moi avec des conférences de presse très difficiles et les médias étaient négatifs. [...] Je n'avais pas l'empathie que les athlètes ont maintenant. Les personnes réalisent que c'est vraiment une partie de notre sport.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.