Dabrowski triomphe en double à Montréal

Gabriela Dabrowski a conclu son parcours de rêve à l’Omnium Banque Nationale de Montréal avec une victoire dans la finale du double, dimanche, en compagnie de sa coéquipière, la Brésilienne Luisa Stefani.

Les deux femmes ont été en mesure de soulever le trophée au terme d’une victoire en deux manches de 6-3 et 6-4 contre la paire formée par la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac.

«Je suis vraiment fière de notre performance cette semaine, a dit Dabrowski en vidéoconférence après la rencontre. Ce n’est pas toujours facile de jouer [au Canada]. Il y a de la pression, mais de manière différente. Je suis contente qu’on ait pu jouer encore mieux que la semaine passée. Nous nous améliorons au fil du temps.»

Dabrowski a même pu jouer devant ses parents. Après le match, elle a pu aller les voir pour la première fois depuis le mois de novembre, en 2019.

«C’était bien de jouer devant des partisans canadiens. C’est ce que je vais obtenir qui ressemble le plus à un tournoi à la maison, parce qu’on n’a pas de tournoi à Ottawa. J’ai vraiment apprécié mon temps [à Montréal], particulièrement [samedi] soir et [dimanche] quand nous avons joué sur le court central et qu’il y avait des amateurs. C’était plaisant.»

Le premier set s’est déroulé de manière plutôt régulière, jusqu’au sixième jeu, lors duquel Dabrowski et Stefani ont profité de leur deuxième balle de bris de la manche pour s’emparer du seul vol de service de l’engagement.

Le duo de la Canadienne a entamé la deuxième manche en force, avec deux bris de service consécutifs pour prendre une avance de 3 à 0. Brisées à leur tour au quatrième jeu, Dabrowski et Stefani ont empêché leurs adversaires d’effectuer une remontée par la suite.

Il s’agit du 10e titre en carrière en double de la Canadienne et de son premier avec sa partenaire brésilienne. Il s’agissait aussi de sa deuxième finale d’un événement WTA 1000 en 2021, mais de son premier triomphe.