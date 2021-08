Un adversaire expérimenté pour Makhmudov

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé que son boxeur Arslanbek Makhmudov se battra contre l’Allemand Erkan Teper le 23 septembre prochain, au Centre Videotron.

«En Teper, Arslanbek va avoir son meilleur adversaire professionnel jusqu'à maintenant. Ex-membre de l’équipe nationale d'Allemagne, Teper a une technique très solide et il possède également une excellente défensive. Il représente un défi très intéressant pour notre équipe.», a affirmé l'entraîneur de Makhmudov, Marc Ramsay, dans un communiqué d’EOTTM publié vendredi.

Fort d’une grande expérience chez les amateurs, Teper (21-3-0, 13 K.-O.) a un tableau de chasse intéressant chez les professionnels. Le pugiliste de 39 ans a notamment déjà vaincu David Price, Johann Duhaupas et Derric Rossy. Il a également déjà été en possession de la ceinture intercontinentale de l’IBF chez les poids lourds. Teper a toutefois perdu ce titre en 2015, et ce, après avoir raté un contrôle antidopage.

Pour sa part, Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) cherchera à maintenir sa fiche immaculée et poursuivre son ascension dans les hautes sphères de la boxe.

«Nous sommes fiers d'avoir trouvé un opposant de qualité comme Erkan Teper pour affronter Makhmudov le 23 septembre, au Centre Vidéotron. Il représente un danger pour Arslanbek puisqu'il a affronté de très grands noms dans sa carrière. Teper a déjà causé la surprise en défaisant des boxeurs invaincus en plus d'avoir battu Price et Duhaupas. Ce sera donc un bon test pour Arslanbek et tout un spectacle pour les amateurs de boxe», a indiqué le président d’EOTTM, Camille Estephan.