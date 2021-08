Un match particulier au «champ des rêves»

La fiction se confondra avec la réalité, jeudi soir, dans le baseball majeur alors que les Yankees de New York et les White Sox de Chicago doivent s’affronter à Dyersville, en Iowa, là où a été tourné le fameux film «Field of Dreams» vers la fin des années 1980.

Cette partie disputée dans un stade de 8000 personnes risque d’offrir des images inhabituelles avec, entre autres, des rangées de maïs derrière la clôture du champ extérieur.

«C’est une opportunité très spéciale, nos gars sont très excités d’y être, ça devrait être une journée merveilleuse», a brièvement commenté le gérant des White Sox Tony LaRussa qui, pour sa part, ratera l’événement afin d’assister aux funérailles de son beau-frère.

«"Field of Dreams" est un grand film, qui célèbre la famille et tout ce qui entoure le baseball», a ajouté LaRussa, cité sur le site web de la MLB, à propos de l’œuvre cinématographique dans laquelle l’acteur Kevin Costner interprète le fermier Ray Kinsella.

Le film, doit-on spécifier, a par ailleurs été inspiré d’une nouvelle intitulée «Shoeless Joe».

Marcher dans le champ de maïs

Parmi les joueurs présents, le releveur des White Sox Liam Hendriks s’est montré impatient de pouvoir jouer un match à cet endroit particulier.

«Ça devrait être intéressant, je prévois déjà essayer de marcher dans le champ de maïs, a dit Hendriks. C’est une chose que je veux faire. Je crois que ce sera plaisant.»

Malgré le caractère particulier de la partie, les White Sox et les Yankees ne doivent pas perdre de vue que le résultat du match comptera bel et bien au classement. Les deux clubs termineront cette série de trois rencontres samedi et dimanche, à Chicago.

Défaite des White Sox, victoire des Yankees

Mercredi après-midi, les White Sox ont perdu par le pointage de 1 à 0 contre les Twins, au Target Field, au Minnesota. Jorge Polanco a produit le seul point du match à l’aide d’un circuit, en fin de sixième manche. Malgré la défaite, les White Sox demeurent confortablement installés au sommet de la section Centrale de la Ligue américaine avec une fiche de 67-48.

Concernant les Yankees (63-51), ils l’ont emporté 5 à 2 contre les Royals, mercredi à Kansas City. Les visiteurs ont inscrit trois points dès la première manche. Luke Voit a notamment frappé un simple opportun pour pousser ses coéquipiers DJ LeMahieu et Aaron Judge au marbre. Zack Britton a pour sa part récolté le sauvetage, son premier de la saison, malgré une erreur défensive de Rougned Odor, qui aurait pu être très coûteuse, sur une balle à double jeu.