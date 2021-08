Le chandail de Roy Halladay retiré à Philadelphie

Les Phillies de Philadelphie ont retiré le numéro 34 porté par Roy Halladay, dimanche, au Citizens Bank Park.

Plusieurs de ses anciens coéquipiers des Phillies se sont réunis pour honorer la mémoire de celui qui est décédé au cours d'un accident d’avion dans le golfe du Mexique en 2017.

À lire aussi: Les Blue Jays et les Red Sox se séparent un programme double

«Roy était généreux, gentil, gêné et avait un grand cœur. Toutes ces qualités n’étaient toutefois pas présentes lorsqu’il était sur la butte. Ce regard, il n’y avait rien comme ce regard de Roy Halladay. Demandez à ses victimes», a confié son ami Raul Ibanez, en pointant d’autres ex-joueurs présents dans les gradins du stade des Phillies pour l’occasion, dans une vidéo diffusée par le réseau NBC Sports.

«Roy s'attardait aux détails et il était l’athlète le plus diligent, le plus concentré et celui qui travaillait le plus fort sur cette planète, tout en étant une machine de constance, a poursuivi Ibanez. Il demandait de l’excellence et de la perfection de sa part, et faisait tout pour avoir la meilleure préparation possible.»

Halladay a marqué l’imaginaire des partisans de Philadelphie en 2010 quand il a lancé une partie parfaite à Miami, menant les Phillies vers un gain de 1 à 0 contre les Marlins.

Le lanceur a également réalisé le deuxième match sans point ni coup sûr de l’histoire des ligues majeures de baseball (MLB) en séries, le 6 octobre 2010 contre les Reds de Cincinnati.

L’athlète a revêtu l’uniforme des Phillies pendant quatre de ses 16 saisons dans la MLB. En carrière, il a remporté le trophée Cy-Young à deux reprises, remis au meilleur lanceur du circuit chaque année. Il a aussi été invité au match des étoiles à huit reprises.