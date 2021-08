Rebecca Marino s’impose à nouveau

La Canadienne Rebecca Marino se dresse comme la grande surprise du tournoi à l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.

Après avoir vaincu d’entrée Madison Keys, 16e favorite de la compétition, l’Ontarienne s’est imposée au deuxième tour contre Paula Badosa, 31e au monde, mercredi. Figurant pour sa part au 220e rang du classement de la WTA avant ce tournoi, Marino l’a emporté en trois manches de 1-6, 7-5 et 6-4 face à l’Espagnole.

L’athlète de 30 ans, originaire de Toronto, a fait preuve de caractère dans ce match contre Badosa. Après un premier set difficile, où son adversaire ne faisait qu’une bouchée de son service, Marino a retrouvé son aplomb. En avance 6-5 à la deuxième manche, la Canadienne a réussi à s’imposer avec les balles en sa possession.

Les succès de Marino se sont poursuivis au troisième set pendant que l’Espagnole semblait à court de solutions et multipliait les fautes directes. Un bris de service au septième jeu de cette manche plaçait la Canadienne en bonne position, soit en avance 5-2. Il ne lui suffisait plus que de conclure avec son prochain service, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Marino a toutefois réussi à boucler la rencontre avec son service suivant, terminant d’ailleurs le match avec un as.

Rebecca Marino: dernier jeu et entrevue d'après-match -

Contre Sabalenka?

En vertu de cette seconde victoire à Montréal, Marino pourrait maintenant se mesurer à Aryna Sabalenka, grande favorite du tournoi et troisième raquette mondiale, lors de la ronde des 16. Sabalenka avait d’abord rendez-vous avec l’Américaine Sloane Stephens, mercredi après-midi.

Peu importe le résultat de son prochain match, la Canadienne fera par ailleurs un précieux bond au classement mondial de la WTA, elle qui est déjà assurée d’intégrer le top 200.