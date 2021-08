Gabriela Dabrowski poursuit sa route en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière brésilienne Luisa Stefani ont atteint le deuxième tour du tournoi en double, à l’Omnium Banque Nationale, en battant l’Allemande Julia Wachaczyk et la Tchèque Renata Voracova, mercredi, à Montréal.

Le duo européen a donné plus de fil à retordre que prévu aux cinquièmes têtes de série de la compétition. Dabrowski et Stefani l’ont emporté en trois manches de 6-4, 4-6 et 10-4.

Celles-ci ont joué avec le feu en offrant huit balles de bris à leurs adversaires, qui n’en ont converti finalement qu’une seule, au deuxième set. L’équipe de l’Ottavienne a effectué un bris de service en cinq occasions.

Sur première balle, Dabrowski et Stefani ont remporté 77 % des échanges, mais c’est en deuxième service que les choses se sont corsées, avec un pourcentage de réussite de seulement 40 %.

Elles affronteront en ronde des 16 le duo composé de l’Américaine Emina Bektas et de la Britannique Tara Moore.

Après avoir causé la surprise en atteignant le deuxième tour lundi, les Canadiennes Mélodie Collard et Carol Zhao ont baissé pavillon face à des compétitrices beaucoup plus puissantes qu’elles.

Quatrièmes têtes de série, la Chilienne Alexa Guarachi et l’Américaine Desirae Krawczyk ont facilement battu les favorites locales en deux manches de 6-3 et 6-4, en un peu plus d’une heure.

Sakkari s’accroche

En simple, la Grecque Maria Sakkari a battu la Russe Veronika Kudermetova dans un match de second tour. La 18e raquette mondiale a laissé filer une manche, mais l’a ultimement emporté 6-4, 5-7 et 6-4.

Au cours de ce marathon de 2 h 38 min, Sakkari et Kudermetova ont respectivement converti six et cinq balles de bris. La première a d’ailleurs commis 11 doubles fautes, ce qui lui a compliqué la tâche. Elle a, en outre, placé son premier service en jeu moins d’une fois sur deux (48 %).

Sa rivale au prochain tour sera la vétérane Victoria Azarenka, huitième meilleure joueuse du tournoi.

L’Espagnole Sara Sorribes Tormo affrontera quant à elle la Tchèque Katerina Siniakova après avoir facilement eu le meilleur sur la Russe Liudmila Samsonova en deux manches de 6-4 et 6-3, mercredi.