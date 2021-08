La pluie donne un coup de main à Daniil Medvedev

Le Russe Daniil Medvedev a profité d’une pause forcée par la pluie pour se ressaisir et venir à bout du Kazakh Alexander Bublik en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4 et accéder au troisième tour de l’Omnium Banque Nationale, mardi à Toronto.

Le favori du tournoi et deuxième joueur mondial a cédé au service à l’occasion de la quatrième balle de bris de son adversaire, 39e au monde, en première manche. Il menait 2-1 au deuxième engagement, à service égal, lorsque la pluie s’est mise de la partie.

Au retour, Medvedev a semblé énergisé par le repos, remportant 78 % des échanges au service au deuxième set et 87 % au dernier. Il a totalisé deux bris dans cette rencontre. Il s’agit conséquemment d’une quatrième victoire en autant de rencontres pour lui face à Bublik.

Medvedev a maintenant rendez-vous avec l’Italien Jannik Sinner (15e) ou l’Australien James Duckworth (85e), issu des qualifications. Les deux hommes doivent s’affronter mercredi.