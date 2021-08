Aaron Rodgers: les derniers développements

Le quart-arrière étoile des Packers de Green Bay Aaron Rodgers ne sera vraisemblablement pas en uniforme pour les matchs préparatoires de son équipe.

C’est du moins ce qu’a rapporté mardi The Athletic, citant les mots de l’entraîneur-chef de la formation, Matt Lafleur.

Le calendrier hors-concours des Packers s’entamera le 14 août face aux Texans de Houston. Puis, il sera complété les 21 et 28 août avec des affrontements contre les Jets de New York et les Bills de Buffalo, dans l’ordre. C’est donc dire que Rodgers ne verra pas d’action avant le 12 septembre, date à laquelle les Packers visiteront les Saints de La Nouvelle-Orléans pour amorcer la campagne.

Jusqu’à tout récemment, Rodgers a affiché un mécontentement envers la direction que prenait son équipe. Il aurait demandé à être échangé à un autre club de la NFL et sa présence au camp d’entraînement n’était pas tout à fait assurée.

Ayant raté les activités obligatoires du mois de juin, il s’est finalement présenté au camp à la fin juillet après avoir accepté des modifications à son contrat. Il pourra profiter de son autonomie au terme de la campagne 2022 sans que les Packers ne puissent lui accorder l’étiquette de joueur de concession.

En 2020, Rodgers a connu sa meilleure saison en carrière au niveau des statistiques, complétant 70,7 % de ses tentatives de passe pour des gains de 4299 verges et 48 touchés. Il a mérité le titre de joueur par excellence dans la NFL.