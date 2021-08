Feu vert pour Saquon Barkley

Le nom du porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley a été retiré de la liste des joueurs non disponibles pour cause de blessure, lundi.

L’athlète de 24 ans pourra dorénavant s’entraîner sans contrainte et devrait être de la formation pour le premier match de la campagne 2021.

La saison dernière, Barkley a été limité à seulement deux rencontres. Il s’était déchiré plusieurs ligaments dans son genou droit lors de la deuxième semaine d’activités.

Le mois dernier, l’entraîneur-chef Joe Judge avait déclaré que son organisation voulait prendre toutes les précautions nécessaires pour que son footballeur revienne le joueur dominant qu’il a déjà été dans la NFL.

À sa première campagne dans le circuit Goodell, en 2018, Barkley a amassé 2028 verges de gains et 15 touchés au sol en 16 parties. Il avait d’ailleurs été nommé joueur offensif recrue de l’année. La saison suivante, il avait récolté 1441 verges et huit majeurs par la course en 13 rencontres.

Les Giants amorceront leur saison 2021 contre les Broncos de Denver, le 12 septembre, au MetLife Stadium.