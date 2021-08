C’est déjà fini pour Félix Auger-Aliassime... en double

Si le Québécois Félix Auger-Aliassime souhaitait faire belle impression au public de Toronto cette semaine, il devra se concentrer sur ses matchs de simple, car en double, il a subi l’élimination aux côtés d’Alexis Galarneau au premier tour de l’Omnium Banque Nationale, lundi après-midi.

Le duo fleurdelisé a plié l’échine 6-4 et 7-6 (6) devant la paire russe composée d’Andrey Rublev et de Karen Kachanov. Il a été incapable de profiter d’une seule de ses sept balles de bris. Les perdants ont dominé 6-4 au chapitre des as, mais ont aussi commis six doubles fautes.

• À lire aussi: Marin Cilic passe au deuxième tour

• À lire aussi: Andreescu a des points à reprendre à Montréal

Il faut dire que la tâche n’était pas facile, car Kachanov (28e au monde en simple) a récemment remporté la médaille d’argent en simple aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour sa part, Rublev (septième meilleur joueur de l’ATP) a mérité l’or au Japon dans le tournoi de double mixte, en compagnie d’Anastasia Pavlyuchenkova.

Ayant obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour de l’épreuve individuelle, Auger-Aliassime attend maintenant le vainqueur du duel mettant aux prises le Serbe Dusan Lajovic au Finlandais Emil Ruusuvuori, un joueur issu des qualifications.