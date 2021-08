Soccer féminin: de l’aide svp!

En conférence de presse après le gain historique contre la Suède en finale olympique, vendredi matin, Christine Sinclair a profité de la tribune qui lui était offerte pour lancer un message aux gens d’affaires et au gouvernement canadiens.

«J’espère qu’il y aura des investissements dans le soccer féminin, a déclaré la capitaine canadienne. C’est le temps que le Canada puisse miser sur son propre circuit professionnel ou à tout le moins quelques formations professionnelles pour poursuivre le développement du soccer féminin.»

Sinclair estime que le moment serait bien choisi pour augmenter le financement du soccer féminin. «Après trois médailles olympiques, dont une médaille d’or, c’est le temps ou jamais», a affirmé l’attaquante de pointe de 38 ans qui n’a pas encore affiché ses couleurs sur la suite de sa carrière.

Faute d’un circuit professionnel au Canada, les joueuses canadiennes évoluent dans la NWSL qui est le pendant féminin de la MLS aux États-Unis ou en Europe. Sinclair porte les couleurs des Thorns de Portland dans la NWSL.

Cœur brisé

Dans l’euphorie de la conquête de la médaille d’or olympique, Sinclair était déchirée de voir son ancienne coéquipière Caroline Seger aussi dévastée par la défaite. Avec un pointage de 2 à 1 en faveur de la Suède dans la séance de tirs de barrage, la capitaine suédoise a eu l’opportunité de sceller la victoire pour son pays lors de la 5e ronde, mais sa frappe trop haute a raté le filet de Stéphanie Labbé.

Deanne Rose a par la suite créé l’égalité avant que Julia Grosso ne tranche le débat au tir suivant et sème l’hystérie dans le camp canadien.

«J’ai le cœur brisé pour Caroline avec qui j’ai joué à New York et qui est une amie, a exprimé Sinclair. J’ai mal pour elle. Elle a tellement fait pour le soccer dans son pays et partout dans le monde. Je sais que son tir raté va lui faire mal longtemps et je lui souhaite le meilleur.»

«Caroline est une légende, de poursuivre Sinclair. Elle doit garder la tête haute. La Suède a joué un très bon match et a eu le meilleur en première demie, mais sa seule erreur fut de retraiter au vestiaire avec seulement une avance de 1 à 0. Nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais malgré les obstacles et nous avons été en mesure de revenir de l’arrière. L’avenir de leur programme est prometteur et on va les revoir dans une finale olympique.»

Être fières

La gardienne Stéphanie Labbé, laquelle évolue pour le FC Rosengard, avait aussi de bons mots pour ses coéquipières dans son club suédois.

«Il n’y a rien de gênant de perdre en finale olympique et de remporter la médaille d’argent, a-t-elle souligné. Elles peuvent être fières de leur performance en finale et de leur tournoi.»