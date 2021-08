Kate Sanderson 18e au 10 km en eau libre

La Canadienne Kate Sanderson a pris le 18e rang de l’épreuve du 10 km de nage en eau libre, mardi, aux Jeux de Tokyo.

La native de Toronto a complété la distance en 2 heures, 4 minutes et 59 secondes. Cela représente 5 minutes et 28 secondes de plus que la nouvelle championne olympique, la Brésilienne Ana Marcela Cunha. Les médailles d’argent et de bronze ont respectivement été obtenues par la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee.

Sanderson en était à sa première participation aux Jeux olympiques. Elle a connu un excellent départ, elle qui était troisième après le premier tour. L’athlète de 21 ans n’a toutefois pas été en mesure de suivre la cadence par la suite et a été distancée à la mi-parcours.

«Je trouve que la première partie de la course s’est bien passée. Mon objectif est toujours de mettre au bon endroit. C’est une longue course, donc tu veux toujours y aller à fond au début. Je n’ai pas tenu aussi longtemps que je l’espérais, mais dans l’ensemble, je suis vraiment contente de mon effort», a indiqué Sanderson, dont les propos ont été rapportés par Plongeon Canada.