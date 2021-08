Le TFC des beaux jours

Après un début de saison catastrophique, le Toronto FC semble avoir retrouvé son erre d’aller, avec une séquence de cinq matchs sans revers.

Le TFC n’était pas l’ombre de lui-même au début de la campagne, lui qui avait subi la défaite à huit reprises dans ses 11 premiers duels. Ces performances ont même mené au congédiement de l’entraîneur-chef Chris Armas, remplacé par son adjoint Javier Perez.

Ce changement semble avoir été bénéfique, puisque la série de cinq parties sans échec, qui a vu la formation de la Ville Reine signer deux victoires et trois verdicts nuls, a commencé dès la première rencontre de Perez en tant que pilote.

«On doit prendre les trois points à chaque rencontre. Chaque fois qu’on embarque sur le terrain, dans notre esprit, il s’agit d’un match de championnat. Nous devons gagner, a affirmé Omar Gonzalez, l’unique buteur du TFC dans un match nul de 1 à 1 contre le Nashville SC, dimanche, en visioconférence. Nous étions à la maison, devant nos amateurs. Nous devions obtenir les trois points. Donc, quand tu quittes le terrain, après le sifflet final, et que tu as seulement un point, c’est décevant.»

«Le bon côté, c’est que nous sommes invaincus en cinq affrontements et nous sommes bien meilleurs qu’il y a un mois. [Dimanche], nous avons contrôlé le ballon durant la majeure partie du match et nous avons mieux paru. Nous devons continuer d’aller de l’avant. Les victoires vont arriver.»

Le prochain match du TFC aura lieu mercredi au domicile de l’Union de Philadelphie.

Des problèmes défensifs

Malgré cette série fructueuse, le verdict nul contre la formation du Tennessee a mis en lumière un problème criant du TFC : la défensive.

L’équipe ontarienne a seulement signé un blanchissage cette saison, le plus bas total de la Major League Soccer, à égalité avec l’Inter Miami CF.

«Nous avons parlé du fait que nous sommes l’équipe avec le plus de buts accordés (33), a ajouté Gonzalez. Nous avions mieux fait dans les trois derniers matchs, en accordant seulement un but à chaque fois. Notre objectif [dimanche] était d’obtenir le blanchissage et soudainement, on a concédé ce but.»

«En tant que défenseur, j’aime marquer des buts, mais j’aime aussi récolter des blanchissages. C’est quelque chose pour laquelle je vis. Le fait de ne pas signer de blanchissage est donc un réel problème pour moi. Nous le savons tous. Nous avons besoin d’être meilleurs.»