Harry Kane alimente les rumeurs de départ

L'attaquant anglais de Tottenham Harry Kane ne s'est pas présenté lundi aux tests médicaux d'avant-saison prévus par son club, selon les informations de plusieurs médias, sur fond de rumeurs quant à un éventuel transfert à Manchester City.

Le buteur était attendu au centre d'entraînement de Tottenham pour un dépistage Covid et des tests physiques, après les trois semaines de vacances qui ont suivi l'Euro-2020, dont l'Angleterre a été finaliste. Mais Kane ne s'y est pas présenté.

Tottenham, qui affrontera justement les Citizens pour son premier match de Premier League le 15 août, n'a pas souhaité commenter l'absence de Kane.

L'athlète de 28 ans a publiquement fait part de ses envies de départ en fin de saison dernière, assurant avoir l'accord tacite des Spurs.

Kane a encore trois ans de contrat avec le club londonien, qui n'a plus gagné de trophée majeur depuis 2008. Le président Daniel Levy n'a pas l'intention de vendre son joueur, valorisé à environ 175 millions d'euros.

La direction du club londonien aurait d'ailleurs assuré au nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo, avant même sa prise de fonctions, que Kane ne serait pas vendu.

Downing annonce sa retraite

Par ailleurs, l'ancien ailier international anglais Stewart Downing, qui a notamment remporté la Ligue Europa avec Liverpool, a annoncé sa retraite lundi, à l'âge de 37 ans.

«Après avoir pris le temps du repos et de la réflexion avec ma famille durant l'été, j'ai décidé que le moment était venu de prendre ma retraite», a-t-il écrit sur Twitter.

Sa décision met fin à une carrière de 20 ans, durant laquelle il a disputé plus de 700 matchs. Il a aussi joué à 35 reprises pour l'équipe d'Angleterre et a participé à la Coupe du monde 2006 et à l'Euro 2012 avec les Three Lions.

«Enfant, je n'aurais pu que rêver de jouer dans les clubs pour lesquels j'ai joué, s'est émerveillé Downing. Je me remémore les 35 matchs joués pour l'Angleterre avec une immense fierté et j'ai emmagasiné des souvenirs incroyables que je conserverai toute ma vie.»

Downing a débuté sa carrière à Middlesbrough en 2001, avec qui il a gagné la Coupe de la Ligue en 2004. Il a également atteint la finale de la Ligue Europa en 2006, avant de rejoindre Aston Villa en 2009.

Transféré en 2011 à Liverpool, il a cumulé 91 matchs en deux saisons avec les Reds, avec qui il a gagné la Ligue Europa en 2012.

Downing a passé deux ans en Championship (D2 anglaise) avec Blackburn, où son contrat a expiré en juin.