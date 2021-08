Andre De Grasse passe en finale au 100 m

Sans surprise, le Canadien Andre De Grasse a obtenu son billet pour la finale du 100 m, dimanche, aux Jeux de Tokyo.

Le vétéran de 26 ans a pris le deuxième échelon du classement de sa vague des demi-finales.

• À lire aussi: Andre De Grasse «prêt à foncer»

Il a complété la distance en 9,98 secondes, soit 0,02 seconde de moins que l’Américain Fred Kerley.

De Grasse a donc été moins rapide que lors des qualifications, lui qui avait réalisé un temps de 9,91 secondes la veille. C’était d’ailleurs l’homme le plus rapide de la première étape de l’épreuve reine de l’athlétisme.

En finale, De Grasse et Kerley se mesureront au Britannique Zharnel Hughes, au Nigérien Enoch Adegoke, le Chinois Bingtian Su, l’Américain Ronnie Baker, l’Italien Marcell Jacobs, ainsi que le Sud-Africain Akani Simbine.

Cette ribambelle de coureurs se disputera les grands honneurs un peu plus tard en matinée. C’est Su et Baker qui ont été les plus rapides en demi-finale, eux qui ont réussi un impressionnant temps de 9,83 secondes.