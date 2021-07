Bettman «stupéfait» par le choix des Canadiens

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, n’a pas mâché ses mots quand il a été questionné sur le choix du Canadien de Montréal de choisir Logan Mailloux avec sa sélection de premier tour au dernier repêchage.

«J’étais stupéfait. La surprise n’est que le début pour expliquer ma réaction, a dit l’homme de 69 ans, jeudi, alors qu’il était de passage au podcast "The Power Play with Steve Kouleas". Je suis le père de deux femmes et le grand-père de quatre fillettes. Ce qu’il a fait est horrible.»

Le 23 juillet, le CH a fait de Mailloux le 31e patineur choisi à l’encan 2021 de la LNH, et ce, malgré la demande du défenseur de ne pas être repêché. L’Ontarien de 18 ans avait pris cette décision après avoir été reconnu coupable d’avoir partagé une photo explicite d’une partenaire sexuelle sans son consentement, au mois de novembre dernier, en Suède.

«Tout le monde se concentre sur le joueur. Il avait spécifié qu’il ne voulait pas être repêché et le Canadien l’a fait quant même. Il n’y a pas de mécanisme en place pour ne pas être repêché. En aucun cas, il n’appartient à un joueur de décider quand il veut être repêché», a ajouté Bettman.

Mercredi, le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, a présenté des excuses officielles pour la sélection de Mailloux et a affirmé que son organisation allait encadrer le jeune homme et réévalué la situation par la suite.

«Je crois que personne ne devrait perdre de vue l’impact de ce qui s’est passé sur la victime et sa famille, a aussi dit Bettman. Alors que Molson a dit que le Canadien et Logan vont essayer de s’en sortir, nous devons voir ce que cela signifie pour aller de l’avant dans tous les aspects de cette affaire.»

«Ils vont voir comment cela évolue, comment il progresse... et au moment opportun, nous allons probablement être appelés à intervenir quand ils voudront qu’il joue ou quand il voudra jouer», a conclu Bettman.

