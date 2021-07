Marc Bergevin croit avoir comblé certains besoins

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a commenté sa journée de travail à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, mercredi, et avec l’acquisition de David Savard, il croit avoir pallié en partie la perte de Shea Weber, à l’écart pour une durée prolongée.

En vidéoconférence, le DG a souligné les qualités du défenseur québécois à qui il a consenti un pacte de quatre ans et de 3,5 millions $ par campagne.

«Depuis la nouvelle concernant Shea Weber, c’était devenu important pour nous de le remplacer adéquatement. En amenant David à Montréal, on voit un joueur similaire en infériorité numérique. Il a un bon gabarit, est intense et offre de la robustesse devant le filet. Je le vois combler la perte de Shea de ce côté», a-t-il commenté.

Bergevin a aussi louangé l’attaquant Cédric Paquette, signataire d’un pacte d’un an et de 950 000 $.

«Cédric est un autre gars intense avec un bon gabarit. Voilà deux Québécois contents et fiers de jouer pour le Canadien de Montréal», a affirmé le dirigeant.

Le départ de Danault

À propos du départ de Phillip Danault, maintenant un porte-couleurs des Kings de Los Angeles, Bergevin a dit qu’il aurait aimé à nouveau compter sur lui, mais qu’à la fin, le joueur concerné a tranché le débat quant à son avenir.

«Danault a décidé de jouer la dernière saison de son contrat, a rappelé le DG en évoquant la proposition de son organisation à l’égard du Québécois avant la campagne 2020-2021. Ce fut sa décision et celle-ci, c’est une décision d’affaires de sa part. On était à l’aise avec notre chiffre, mais Phil a emprunté une autre direction et on respecte cela.»

Aussi, le Canadien se retrouve avec un vide au centre, mais Bergevin ne semble pas trop s’en formaliser, même s’il se dit prêt à bouger.

«On a de bons jeunes. Jake [Evans] a fait des pas importants. Par contre, on surveille les joueurs autonomes - il y en a beaucoup moins maintenant – et les possibilités de transaction», a-t-il admis, en ajoutant qu’il souhaite possiblement mettre la main sur un défenseur habile à déplacer la rondelle.

Par ailleurs, Bergevin a précisé qu’il avait soumis une offre au vétéran Corey Perry et qu’il espère une réponse positive de son côté. Pour ce qui est de Tomas Tatar, il n’a pas reçu de proposition.

Dossier Logan Mailloux : c’est la langue de bois

Interrogé relativement au choix de Logan Mailloux au repêchage amateur, Bergevin s’en est littéralement remis à la lettre du propriétaire Geoff Molson.

Ce dernier a publié une lettre dans laquelle il a admis un manque de jugement personnel et une erreur de la part de l’organisation. Or, Bergevin avait bien peu à ajouter à ce propos, malgré les nombreuses questions des journalistes.

«Je suis en accord avec la lettre de Geoff. Dorénavant, ce sont les actions qui vont parler», a-t-il simplement répondu à la première interrogation à ce sujet.

Plus tard dans la vidéoconférence, Bergevin a été invité à répondre sur un possible désaveu de son patron relativement à la sélection de Mailloux. Le Canadien serait-il tenté d’imiter les Coyotes de l’Arizona, qui, en 2020, avaient renoncé aux droits de leur choix Mitchell Miller, qui s’était retrouvé au cœur d’une histoire d’intimidation et de racisme contre un camarade de classe noir et déficient intellectuel?

«Tout a été bien dit dans la lettre», fut sa réponse.

