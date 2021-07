Un choix évident pour David Savard

Le Canadien de Montréal a accordé mercredi un contrat de quatre ans, d'une valeur annuelle moyenne de 3,5 millions $, au défenseur David Savard, qui a du même coup réalisé un rêve de jeunesse.

Le natif de Saint-Hyacinthe a été un adversaire coriace pour le Tricolore ces dernières années, mais cette fois, il se retrouvera dans son camp et tentera le mieux possible de combler la perte de Shea Weber.

Ci-dessus, voyez le point de presse intégral de David Savard.

«Ce fut une décision familiale. D’autres clubs nous ont approchés, mais l’offre du Canadien était la meilleure pour ma famille. Peu importe le salaire, quand la proposition est arrivée, nous avons dit oui immédiatement», a-t-il commenté en vidéoconférence, ajoutant que ses enfants pourront fréquenter l’école francophone et voir leurs grands-parents plus souvent.

Un rêve de jeunesse

«C’est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Montréal a toujours été un rêve depuis que je suis petit», a-t-il ajouté.

Chez le Canadien, Savard se sent déjà désiré, avant même d’avoir joué un seul match avec l’organisation.

«Je voulais me retrouver à un endroit où je vais bien cadrer et dans une équipe qui me veut vraiment. Montréal a manifesté son intérêt rapidement, a-t-il dit. La décision était à ce sujet. Ce n’était pas une question d’argent ou de durée de contrat. Et elle fut facile à prendre.»

La saison dernière, Savard a touché 4,25 millions $ et a profité de son autonomie complète.

Le Québécois a remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay cet été, gagnant la finale aux dépens de sa nouvelle organisation.

Ayant évolué avec les Blue Jackets de Columbus dès 2011-2012, le natif de Saint-Hyacinthe est débarqué en Floride le 10 avril par le biais d’un échange auquel les Red Wings de Detroit ont participé. Il a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 54 rencontres durant le calendrier régulier, ajoutant cinq aides en 20 duels éliminatoires.

En 10 saisons dans la Ligue nationale, le hockeyeur de 6 pi et 2 po et 233 lb a obtenu 166 points (41 buts, 125 aides) et a purgé 331 minutes de punition en 611 parties. Savard a de plus joué 54 matchs des séries en carrière, inscrivant un but et cinq aides.