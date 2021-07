L’Avalanche remplace Grubauer

L’Avalanche du Colorado n’a pas pris de temps avant de se trouver un nouveau gardien numéro un, puisque l’équipe a fait l’acquisition de Darcy Kuemper, des Coyotes de l’Arizona.

En retour, les «Yotes» mettent la main sur le jeune défenseur Connor Timmins, un choix de première ronde en 2022 et un choix conditionnel de troisième tour en 2024.

L’homme masqué de 31 ans a connu une légère régression la saison dernière, lui qui a maintenu un dossier de 10-11-3, une moyenne de buts accordés de 2,56 et un taux d’efficacité de ,907.

Il s’agissait de sa pire saison complète avec les Coyotes, lui qui avait affiché des moyennes de buts accordés de 2,33 et 2,22, ainsi que des taux d’efficacité de ,925 et ,928, respectivement durant la campagne 2018-2019 et la suivante.

L’Avalanche devait se trouver un remplaçant à Philipp Grubauer, qui a quitté un peu plus tôt dans la journée pour se joindre au Kraken de Seattle, à titre de joueur autonome.

Pour sa part, Timmins a pu amplement goûter à la Ligue nationale de hockey durant la dernière saison, lui qui a amassé sept points en 31 duels. Il avait participé à deux matchs dans le circuit Bettman la saison précédente.

Les Coyotes possèdent maintenant deux choix de première ronde en 2022 et cinq choix de deuxième ronde.