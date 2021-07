EN DIRECT: la chasse aux joueurs autonomes

C'est aujourd'hui, à midi, que s'ouvrira le marché des joueurs autonomes dans la LNH. Plusieurs gros noms tenteront ainsi de décrocher le gros lot avec une nouvelle formation.

Est-ce que Marc Bergevin pourra réaliser un coup de circuit? Est-ce que ce sera en accordant un contrat à un joueur autonome ou en réalisant un échange?

Si des joueurs importants tels Gabriel Landeskog (Avalanche) et Alexander Ovechkin (Capitals) ont aposé leur signature au bas d'un contrat, la veille, il reste tout de même plusieurs autres options pour les directeurs généraux.

Chez les Canadiens de Montréal, Tomas Tatar et Phillip Danault, notamment, seront disponibles pour les autres formations du circuit Bettman.

Parmi les plus gros poissons se trouvent les défenseurs Dougie Hamilton, David Savard et Ryan Suter, les attaquants Ryan Getzlaf, Zach Parise, Jaden Schwartz, Derek Stepan, David Krejci, Mike Hoffman ainsi que les gardiens Tuukka Rask et Martin Jones, notamment.