Jonathan Bernier et les Devils sur le point de s’entendre

Le gardien québécois Jonathan Bernier poursuivra vraisemblablement sa carrière avec les Devils du New Jersey.

C’est du moins ce qu’a avancé l'informateur Pierre Lebrun mercredi matin, indiquant que «tous les signes pointaient» en cette direction à quelques heures de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Bernier était un membre des Red Wings de Detroit au cours des trois dernières saisons. Si le club du Michigan a connu une dernière saison très difficile avec une fiche de 19-27-10, le portier a malgré tout brillé à plusieurs reprises. Il a montré un dossier personnel de 9-11-1, une moyenne de buts alloués de 2,99 et un taux d’efficacité de ,914.

Les Wings avaient par ailleurs échangé ses droits de négociation aux Hurricanes de la Caroline en retour de ceux d’Alex Nedeljkovic, la semaine dernière. Bernier et les «Canes» ne sont toutefois pas parvenus à s’entendre.

Bernier, âgé de 32 ans, a également porté les couleurs des Kings de Los Angeles, des Maple Leafs de Toronto, des Ducks d’Anaheim et de l’Avalanche du Colorado depuis ses débuts en 2007-2008.

Sam Gagner ne fera pas ses valises

L’attaquant Sam Gagner demeurera chez les Red Wings de Detroit, qui lui ont consenti un nouveau pacte d’un an, mercredi avant-midi, peu avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. La saison passée, le hockeyeur de 31 ans a touché 850 000 $.

Gagner a ainsi renoncé à tenter sa chance auprès d’autres formations. En 2020, 2021, il a récolté sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 42 affrontements. Le vétéran compte 886 duels du calendrier régulier à son actif. Sixième choix en tout au repêchage de 2007, il a amassé 171 buts et a porté l’uniforme de six organisations.

Calvin Pickard non plus

Le gardien Calvin Pickard a eu droit à la même faveur que Gagner, ayant signé une nouvelle entente d’un an avec le club.

Au cours de la dernière campagne, il a participé à six rencontres à Detroit, présentant une fiche de 2-1-1, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,874. Il a compété un contrat de deux ans et de 1,5 million $.

Pickard a aussi joué pour l’Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie et les Coyotes de l’Arizona depuis ses débuts dans la ligue en 2014-2015.