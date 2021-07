Grande valse des gardiens dans la LNH

Frederik Andersen avec les Hurricanes de la Caroline, Braden Holtby avec les Stars de Dallas, Petr Mrazek avec les Maple Leafs de Toronto et le Québécois Jonathan Bernier avec les Devils du New Jersey.

La valse des gardiens a été mouvementée, mercredi, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Et la danse ne faisait que commencer en début d’après-midi alors que Jaroslav Halak et les Canucks de Vancouver ont fini par s’entendre. Autres embauches chez les hommes masqués : Brian Elliott se retrouve avec le Lightning de Tampa Bay, Martin Jones avec les Flyers de Philadelphie, James Reimer avec les Sharks de San Jose et Laurent Brossoit avec les Golden Knights de Vegas.

Dans le lot, Bernier a obtenu un montant de 8,25 millions $ pour deux saisons avec les Devils,

Les Leafs font confiance à Mrazek

Anciennement des Maple Leafs, Anderson a pour sa part conclu un contrat de deux ans pour une valeur totale de 9 millions $ avec les Hurricanes. Mrazek quitte la Caroline pour se joindre aux Maple Leafs (11,4 M $ pour trois ans). Les Hurricanes ont aussi embauché Antti Raanta en lui faisant signer un pacte de deux ans.

Holtby, dont le contrat a été racheté par les Canucks de Vancouver, s’est entendu pour un an avec les Stars pour un salaire de 2 millions $. Jones a déniché un contrat similaire avec les Flyers.

Concernant Brossoit, il se joint aux Golden Knights par le biais d’une entente de deux ans pour 4,65 millions $. Rappelons que la formation de Vegas a échangé le Québécois Marc-André Fleury, mardi, aux Blackhawks de Chicago. Brossoit devrait ainsi être l’auxiliaire de Robin Lehner chez les Golden Knights.