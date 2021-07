CH : Les numéros des nouveaux venus

Plusieurs nouveaux visages se sont joints au Canadien de Montréal mercredi, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey, et Cédric Paquette, David Savard, Mike Hoffman et Chris Wideman ont déjà choisi leur numéro.

Hoffman, avec son classique 68, est celui qui portera le numéro le plus inédit parmi les plus récentes acquisitions de Marc Bergevin. En effet, seul le défenseur Yannick Weber avait arboré le 68 avec le CH, entre 2009 et 2013.

Le numéro 13 a été porté par plusieurs joueurs dans les dernières années, dont par Max Domi, mais Paquette sera le premier Québécois à le faire depuis Alex Tanguay, en 2009.

Savard, lui, a son 58 derrière le dos depuis son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton. Ce numéro lui appartiendra à nouveau à Montréal puisqu’il a été rendu disponible avec le départ de Noah Juulsen.

Quant à Wideman, il portera le numéro le plus populaire dans l’histoire du Tricolore, le 20. Le défenseur sera le 50e joueur à l’arborer en bleu-blanc-rouge, le plus récent étant Cale Fleury.