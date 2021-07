Logan Mailloux repentant: «Je regrette profondément»

Choix controversé du Canadien de Montréal vendredi soir en première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, Logan Mailloux a dû faire face à la musique, samedi matin.

«Je ne m’y attendais pas», a-t-il reconnu, en visioconférence, à propos du fait d’avoir été sélectionné au 31e rang par le directeur général Marc Bergevin.

Cette décision prise par Bergevin et l’organisation du CH a eu le même effet sur plusieurs observateurs : personne ne s’y attendait.

Accusé en novembre dernier, en Suède, d’avoir pris et distribué une photo explicite sans le consentement d’une partenaire sexuelle, l’Ontarien de 18 ans avait pourtant souhaité qu’on ne le sélectionne pas. Il disait préférer faire l’impasse sur 2021 et repousser son rêve au repêchage de 2022.

«Je remercie de croire en une deuxième chance», a toutefois précisé Mailloux, samedi, reconnaissant envers le fait que l’organisation du CH soit prête à l’accompagner pour devenir une meilleure personne.

«Être repêché dans la LNH est un honneur et un privilège qui ne doit pas être pris à la légère, avait-il plutôt écrit mardi sur le réseau social Twitter. Le repêchage de la LNH devrait être le moment le plus excitant de la carrière d’un joueur et en raison des circonstances, je ne crois pas que j’ai démontré assez de maturité pour obtenir ce privilège en 2021.»

Devant le fait accompli, Mailloux ne croit pas qu’il méritait davantage d’être repêché, mais il fait confiance au Canadien de Montréal pour la suite des choses.

«Je me concentre à devenir une meilleure personne», a-t-il répété.

Des gestes stupides

Le défenseur des Knights de London, qui a passé la dernière saison avec une équipe en Suède en raison du contexte pandémique, a dit regretter profondément ce qu’il a fait.

Des «gestes complètement stupides et irresponsables de ma part», a-t-il qualifié.

«C’est la chose la plus imbécile que j’ai faite dans ma vie», a ajouté Mailloux, disant suivre une thérapie depuis plusieurs mois.

Le Canadien critiqué

La sélection de Mailloux a évidemment créé un tollé à Montréal. Ce défenseur était-il supérieur à ce point face aux autres joueurs disponibles pour que le Canadien se place ainsi dans l’embarras?

«Nous travaillerons de près avec lui, avait assuré Bergevin, vendredi soir. Nous savons qu’il a des remords. C’est un jeune homme qui a fait une erreur de jugement grave. Nous aurons besoin de travailler avec lui.»