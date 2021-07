Un choix controversé du Tricolore

Les Canadiens, avec le 31e choix du repêchage, ont sélectionné le défenseur des Knights de London Logan Mailloux, une décision qui a immédiatement fait réagir dans la LNH.

C’est que Mailloux, un arrière prometteur, avait annoncé il y a trois jours qu’il se retirait du repêchage, estimant manquer de maturité après avoir été mêlé à une affaire scabreuse en Suède.

À lire aussi: Zachary Bolduc est le premier Québécois repêché

Au mois de novembre, Mailloux, qui évoluait alors pour le SK Lejon de la ligue élite suédoise, a pris et diffusé une photo à connotation sexuelle d’une femme, et ce, sans son consentement. Il a d’ailleurs distribué le cliché à des coéquipiers et le mois suivant, la justice suédoise lui a imposé une amende pour violation de la vie privée par le biais d’une photo offensante et diffamation.

«Le repêchage de la LNH devrait constituer l’un des moments marquants les plus excitants dans la carrière d’un joueur, a-t-il écrit sur les médias sociaux. Étant donné les circonstances, je ne crois pas avoir montré suffisamment de maturité pour mériter ce privilège en 2021, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, tel que rapporté par le site The Athletic. Je pense que mon retrait me permettra d’atteindre un niveau de maturité et de caractère assez élevé l’an prochain.»

Plusieurs équipes de la LNH avaient ensuite retiré Mailloux de leurs listes en vue du repêchage. L’Ontarien occupait le 23e rang du classement des joueurs nord-américains de la Centrale de recrutement de la LNH.

Il n’est cependant pas possible en tant que tel pour un joueur de se retirer du repêchage. Mailloux pouvait, malgré son désir, être repêché quand même. Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, a choisi de prendre ce risque.

«Les Canadiens sont bien au fait de la situation et ne minimisent en aucun cas la sévérité des actions posées, a expliqué Bergevin en point de presse. Sa sortie publique représente à nos yeux les premiers pas d’un cheminement personnel et d’une prise de conscience sincère.»

«Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner Logan, son cheminement, lui donner les outils pour lui permettre de prendre de la maturité.»