Eichel: le CH aurait «beaucoup parlé» aux Sabres

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a été très actif dans les coulisses, vendredi, pour tenter de mettre la main sur le joueur vedette des Sabres de Buffalo Jack Eichel.

C’est du moins ce qu’Elliott Friedman a avancé, samedi, sur les ondes de de la chaîne américaine NHL Network.

«Buffalo est toujours à la recherche d'un accord avec des espoirs ou des choix au repêchage, a expliqué l’expert hockey. Je pense qu’ils ont beaucoup parlé avec Montréal [vendredi]. C’était calme en soirée.»

Eichel a été la deuxième sélection lors du repêchage de la Ligue nationale en 2015 et a cumulé depuis 139 buts et 355 points en 375 parties avec les Sabres. Il n’a toutefois jamais réussi à mener le club en séries éliminatoires après six saisons.