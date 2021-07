NFL: il démissionne après avoir refusé de se faire vacciner

L’entraîneur adjoint des Vikings du Minnesota Rick Dennison aurait démissionné de son poste parce qu’il ne souhaitait pas se faire vacciner contre la COVID-19.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, vendredi.

L’homme de 63 ans était le responsable de la ligne offensive et du jeu au sol chez les Vikings. Il travaillait pour l’organisation depuis la campagne 2019. Le natif du Montana avait préalablement occupé diverses fonctions chez les Broncos de Denver, les Texans de Houston, les Jets de New York, les Ravens de Baltimore et les Bills de Buffalo.

Rappelons que le vaccin est obligatoire pour tous les entraîneurs, les dirigeants, les gérants d’équipements et les dépisteurs dans la NFL. Les joueurs ne sont toutefois pas encore obligés d’être vaccinés.

Dennison serait le premier entraîneur du circuit Goodell à démissionner pour cette raison.