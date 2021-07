Michael Thomas ratera le début de la saison

Mauvaise nouvelle pour les Saints de La Nouvelle-Orléans, le receveur de passes Michael Thomas devrait rater les premiers duels de la saison 2021 de la NFL.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, vendredi.

L’athlète de 28 ans a été opéré pour réparer des ligaments dans l’une de ses chevilles en juin. La période de récupération de cette opération est habituellement de quatre mois. Il se pourrait donc que le receveur soit tenu à l’extérieur des terrains de football jusqu’en novembre.

Reconnu comme l’un des athlètes les plus dominants à sa position, Thomas a été limité à seulement sept parties en 2020. Il avait subi des blessures et avait été suspendu un match pour son comportement à l’extérieur du terrain. Le produit d’Ohio State avait attrapé 40 passes pour 438 verges et aucun touché.

Avant cette campagne, Thomas n’avait jamais connu une saison de moins de 1137 verges et avait toujours inscrit au moins cinq majeurs.

Les Saints, qui disputeront une première campagne sans le quart-arrière Drew Brees depuis 2006, amorceront leur parcours 2021 contre les Packers de Green Bay le 12 septembre prochain.