Kevin Gilmore soulagé

Enfin, le CF Montréal pourra jouer devant ses partisans, samedi contre le FC Cincinnati, et ce n’est pas trop tôt, a souligné le président du club, Kevin Gilmore, jeudi.

«Ça faisait trois mois qu'on était isolés en Floride, a-t-il indiqué en entrevue à LCN. On a beau dire qu'on est sur la plage, mais les athlètes de haute performance sont habitués à une structure, une discipline, un horaire qui les encadrent pour leur permettre d'être pleinement concentrés sur l'entraînement et les matchs. Dès qu'on les sort de leur environnement structuré, ça devient de plus en plus difficile pour eux.»

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que la formation montréalaise pointe au quatrième rang du classement dans l’Est en dépit de ces conditions qui étaient loin d’être idéales.

«Malgré ça, on a très bien performé avant notre retour ici: les autres équipes canadiennes ont eu de la misère, a observé Gilmore. Après on regarde les Raptors, les Blue Jays, tous les autres clubs canadiens qui sont isolés aux États-Unis ont de la misère. Heureusement pour tout le monde, le Canadien n'a pas eu à faire ça et on a vu ce que ça peut apporter d'avoir nos équipes ici en ville.»

Ce retour au Stade Saputo ne s’est toutefois pas fait simplement. Encore mercredi, après l’annonce du club à ce sujet, il n’était pas clair qu’il avait réellement l’approbation du gouvernement fédéral dans cette démarche. Mais le président assure que tout est en ordre.

«Avant le 5 juillet, pour revenir à Montréal, on l'a fait quelques fois, ça prenait une quarantaine modifiée, permise selon un protocole négocié avec Santé Canada et une lettre signée par le ministère de l'Immigration, a-t-il d’abord expliqué. À partir du 5 juillet, ce n'est pas nécessaire de demander une exemption à la quarantaine parce que les pleinement vaccinés en sont exempts.»

«Cincinnati va se présenter ici seulement avec les joueurs et le staff qui sont pleinement vaccinés, donc qui peuvent rentrer sans quarantaine et jouer le match», a-t-il ajouté.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.