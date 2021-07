Au tour de Luke Richardson de recevoir un cadeau

Le Canadien de Montréal a accordé mercredi une prolongation de contrat de trois ans à l'instructeur adjoint Luke Richardson.

Ainsi, le Tricolore a réglé un deuxième dossier en autant de jours, car la veille, il avait consenti une récompense identique à son entraîneur-chef Dominique Ducharme.

«Je suis maintenant proche avec Dom, un bon ami. On se parle beaucoup, plusieurs points en commun. Nous sommes de bons amis, nous travaillons bien ensemble. C’était une décision facile pour moi de revenir», a-t-il mentionné au cours d’une vidéoconférence tenue à l’heure du midi.

Richardson, 52 ans, détient ainsi un pacte valide jusqu’à la fin de la campagne 2023-2024. Les partisans de l’équipe ont entendu parler de lui régulièrement quand il a dû assumer les fonctions de Ducharme pendant que celui-ci se trouvait en isolement à cause de la COVID-19 pour plusieurs jours en séries 2021.

L’ancien défenseur a pris les rênes de l'équipe peu avant le troisième match de la série demi-finale de la coupe Stanley et, sous sa gouverne, le Canadien a vaincu les Golden Knights de Vegas en six rencontres pour accéder à la finale. Richardson a aussi dirigé le club lors des deux premiers duels du tour ultime face au Lightning de Tampa Bay.

«Il y a pas mal d’enthousiasme ici et l’atmosphère est plaisante. Cette année, les joueurs ont été tellement fantastiques et c’est difficile de retrouver cela ailleurs dans le monde d’aujourd’hui, et pas uniquement au hockey, a précisé l’instructeur. Je suis heureux de revenir, car il y a une belle énergie entre nous. On a du plaisir et on ne prend pas tout au sérieux. Il y a des moments plus joyeux, d’autres où il faut être plus attentif. On veut continuer sur cette énergie créée cette année.»

«J’aime le groupe que nous avons, a-t-il ajouté au sujet de ses arrières. On n’a pas été plaisant à affronter en séries, notre top 4 a été solide. Puis, [Brett] Kulak et [Alexander] Romanov ont été aussi fiables, tandis que [Jon] Merrill et [Erik] Gustafsson ont apporté une contribution importante.»

Beaucoup d’expérience

Celui s’étant joint au groupe d'entraîneurs du Bleu-Blanc-Rouge le 9 juillet 2018 compte un bagage de plus de 25 ans dans la Ligue nationale, dont quatre saisons comme entraîneur adjoint dans le circuit Bettman avec les Sénateurs d'Ottawa et les Islanders de New York.

Richardson a également dirigé 304 rencontres comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey avec l'équipe affiliée des Sénateurs d'Ottawa à Binghamton. Il a aussi mené le Canada à la conquête de la coupe Spengler en 2016-2017.