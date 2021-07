Ça ne va pas bien entre l’Avalanche et Landeskog

Si les négociations contractuelles entre l’Avalanche du Colorado et son capitaine Gabriel Landeskog continuent de piétiner, celui-ci pourrait bien lever les voiles et signer avec une autre organisation dès le 28 juillet, journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Selon ce qu’a rapporté mardi le réseau TSN, les deux parties sont très éloignées de l’objectif.

Si le club souhaite conserver l’attaquant dans son giron, sa position dans les pourparlers devra changer significativement aux yeux de la même source, et ce, même s’il reste encore du temps pour en venir à une conclusion favorable.

Le Colorado devrait avoir environ 25 millions $ disponibles sur sa masse salariale, mais doit aussi accorder de nouvelles ententes au gardien Philipp Grubauer et au défenseur Cale Makar. De plus, Nathan MacKinnon pourrait accepter une prolongation de contrat à compter de l’an prochain.

Landeskog a été choisi au deuxième rang du repêchage 2011 par l’Avalanche. Le patineur de 28 ans a amassé 20 buts et 32 mentions d’aide pour 52 points en 54 matchs durant la dernière campagne. Il a ajouté 13 points en 10 rencontres éliminatoires. Le Suédois vient de compléter un pacte de sept ans et de 39 millions $ qui accaparait plus de 5,5 millions $ de la masse de l’équipe par saison.