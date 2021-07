Kamal Miller reste à Montréal pour longtemps

Le CF Montréal a annoncé lundi avoir accordé un nouveau contrat au joueur canadien Kamal Miller pour les deux prochaines saisons, entente assortie d'une année d'option pour 2024.

Miller, 24 ans, avait été sélectionné par l’Austin FC au repêchage d’expansion 2020, le 15 décembre, lorsqu’il faisait partie des joueurs non protégés de l’Orlando City SC. Il avait été échangé le jour même au CF Montréal.

En 2021, il a totalisé 757 minutes en neuf matchs.

«Dès le départ, l’hiver dernier, nous étions très contents d’avoir pu acquérir Kamal et il nous a confirmé les belles choses que nous avions vues de lui sur le terrain, mais aussi à l’extérieur en tant que bon leader pour les jeunes joueurs, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. C’était donc tout à fait normal de pouvoir continuer avec lui pour une plus grande période. On espère maintenant que cela va continuer pour les années à venir.»

«Dès le départ, je me suis senti accueilli et apprécié par le CF Montréal. Le club, mes coéquipiers et les partisans ont été remarquables. Même aussi loin de Montréal, j'ai senti l’appui des supporters, a ajouté Miller. Malgré le contexte et les circonstances, la décision a été facile à prendre pour ma famille et moi.»

Avec Orlando en 2019 et 2020, il a disputé 28 matchs en saison régulière, dont 23 titularisations, cumulant 2155 minutes de jeu. Il a aussi représenté le Canada à cinq reprises. Avec l’équipe nationale, il a passé 77 minutes sur le terrain contre la Martinique, dimanche, dans un gain de 4 à 1 contre la Martinique lors du premier match des siens à la Gold Cup.