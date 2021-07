CF MTL: Jason Di Tullio se fait rassurant

Ayant quitté momentanément l’entourage du CF Montréal en raison de problèmes de santé au début juin, l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio a diffusé un court message à l’intention du public, vendredi.

L’instructeur avait pris le chemin de la métropole québécoise afin de recevoir des soins. Selon ce qu’avait indiqué l’organisation à l’époque, il serait impossible pour Di Tullio de retourner en Floride à cause de ses ennuis dont la nature n’a pas été précisée. Néanmoins, il a voulu se faire rassurant.

«J’aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont contacté pour me faire part de leurs pensées et souhaits concernant ma santé. J’ai vraiment été touché par le soutien que ma famille et moi avons reçu de la part des joueurs et du personnel du CF Montréal, d’anciens coéquipiers, de mes amis et des partisans, a-t-il indiqué sur le compte Twitter du club. J’ai complété les premières étapes de mon traitement et je me sens très bien. Je suis prêt physiquement et mentalement à passer au travers des prochains traitements et des défis à venir.»

«Avec tout votre soutien et vos prières, j’ai confiance d’être de retour sur la ligne de touche bientôt.»

Le CF Montréal doit disputer son prochain match le 17 juillet contre le FC Cincinnati et espère obtenir les autorisations requises pour le jouer au Stade Saputo.