Une manche de huit points propulse les Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont marqué huit de leurs 11 points en une seule manche, samedi au Fenway Park, pour vaincre les Red Sox de Boston 11 à 2.

Avec une avance de 3 à 2 au début de la huitième manche, les visiteurs ont mis le match hors de la portée de leurs adversaires.

Jean Segura a été le meilleur offensivement du côté des vainqueurs, avec un simple de deux points lors de la manche fatidique et un circuit en solo plus tôt dans la rencontre. Bryce Harper, Rhys Hoskins et Alec Bohm ont chacun produit deux points dans la victoire.

Les Mets perdent le premier duel d’un programme double

À New York, les Mets et les Pirates de Pittsburgh avaient 14 manches à disputer en une seule journée, dans le cadre d’un programme double. Les visiteurs ont enlevé les honneurs de ce premier duel par la marque de 6 à 2.

Le lanceur partant des Pirates, Tyler Anderson (5-8) est celui qui a accordé les deux points adverses, mais il a tout de même récolté la victoire. En cinq manches de travail, il a passé deux frappeurs dans la mitaine.