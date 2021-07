L’état-major du Lightning de retour au boulot

Le directeur des opérations hockey du Lightning de Tampa Bay Mathieu Darche était encore sur un nuage 48 heures suivant la conquête d’une deuxième coupe Stanley en autant de saisons à ce poste.

Les dirigeants des «Bolts» n’ont pas célébré leur tour de force trop longtemps, eux qui sont déjà de retour au boulot. Plusieurs dates importantes sont au calendrier des équipes du circuit Bettman et le Lightning n’y fait pas exception.

«Il reste plusieurs dossiers à travailler. Le repêchage amateur, celui d’expansion et le marché des joueurs autonomes. Un autre trois semaines de gros travail et on pourra relaxer un peu par la suite», a admis l’ancien porte-couleurs des Canadiens de Montréal.

Celui qui a disputé 250 matchs dans la LNH a pris la décision de joindre l’organisation floridienne à l’aube de la campagne 2019-2020. Une initiative qu’il ne regrette absolument pas, deux coupes Stanley plus tard.

«Quand je jouais, j’étais déjà intéressé par l’aspect gestion du hockey. Ce qui a été le plus difficile est en lien avec le déménagement de ma famille. J’ai été chanceux, j’ai eu les pieds à la bonne place au bon moment en rejoignant une organisation incroyable. J’ai eu la chance de gagner deux coupes Stanley à mes deux premières années. Travailler avec Julien Brisebois, c’est merveilleux», a-t-il conclu.

