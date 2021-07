Le partenariat LCF-XFL tombe à l’eau

La Ligue canadienne de football (LCF) a indiqué mercredi qu’elle avait renoncé à établir quelconque partenariat avec la XFL.

En mars dernier, le circuit canadien avait exprimé son intention d’amorcer des discussions exploratoires avec la XFL, une ligue ayant fermé ses portes quelques semaines après le lancement de sa saison 2020 avant que les propriétaires, Vince McMahon et sa société Alpha Entertainment, ne la vendent à Dwayne Johnson et au fonds RedBird Capital pour la somme de 15 millions $.

Or, les pourparlers entre le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, et le clan de la XFL relatifs à la collaboration et à l’innovation du développement du football n’ont pas mené à une collaboration en bonne et due forme.

«Nos discussions avec la XFL, visant à évaluer de potentielles collaborations et innovations, ont été positives et constructives. Bien que nous demeurions ouverts à trouver de nouvelles façons de travailler ensemble, nos collègues de la XFL et nous avons décidé d’un commun accord de ne pas poursuivre notre démarche pour en venir à une entente formelle pour l’instant», a affirmé la LCF par voie de communiqué.

Celle-ci amorcera sa campagne le 5 août. Les éliminatoires se concluront avec la 108e Coupe Grey, le 12 décembre à Hamilton.